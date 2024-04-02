Водоканал, поставляющий воду для двух районов Днепропетровщины, больше не государственный: в чем дело

Водоканал, поставляющий воду для Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины, передали в собственность общины.

Речь идет о водоканале «Днепро-Западный Донбасс», который был государственным предприятием, впрочем, воду поставляли только в общины Павлоградского и Синельниковского районов.

Однако теперь водоканал будет входить в сферу управления Днепропетровского областного совета. Соответствующее распоряжение утвердил Кабинет Министров Украины, сообщил Николай Лукашук.

Что изменится?

Пока что изменения произошли только на бумаге. Надо еще передать имущество водопроводно-канализационного хозяйства в общую собственность общин Днепропетровщины.

Водоканал поставляет воду для более чем 300 тысяч пользователей. Еще до войны из-за постоянных долгов предприятия за электроэнергию и проблемы с оборудованием люди часто сидели без водоснабжения.

В облсовете надеются, что на средства налогоплательщиков смогут модернизировать оборудование водоканала. Ожидается, что у жителей Синельниковского и Павлоградского района будут более стабильное водоснабжение, ведь проблемы будут решаться «на местах» и гораздо быстрее.

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