Водоканал, який постачає воду для двох районів Дніпропетровщини більше не державний: у чому річ

Водоканал, який постачає воду для Павлоградського та Синельниківського районів Дніпропетровщини передали у власність громади.

Мова йде про водоканал “Дніпро-Західний Донбас”, який був державним підприємством, втім воду постачали тільки в громади Павлоградського та Синельниківського районів.

Однак тепер водоканал входитиме до сфери управління Дніпропетровської обласної ради. Відповідне розпорядження затвердив Кабінет Міністрів України, повідомив Микола Лукашук.

Що зміниться?

Поки що зміни відбулися тільки на папері. Треба ще передати майно водопровідно-каналізаційного господарства у спільну власність громад Дніпропетровщини.

Водоканал постачає воду для понад 300 тисяч користувачів. Ще до війни через постійні борги підприємства за електроенергію та проблеми з обладнанням люди часто сиділи без водопостачання.

В облраді сподіваються, що коштом платників податків зможуть модернізувати обладнання водоканалу. Очікується, що жителі Синельниківського та Павлоградського району матимуть більш стабільне водопостачання, адже проблеми будуть вирішуватися “на місцях” і набагато швидше.

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