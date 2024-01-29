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Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Сегодня 13:17
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Причудливые скульптуры разместили возле многоэтажек жители Днепра.

Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Днепряне часто пытаются украсить дворы у домов, используя подручные материалы, чтобы добавить немного цвета серым жилым массивам. Конечно, это не дизайнерские ландшафтные композиции, но многие жильцы не прочь видеть в своем дворе хенд-мейдовые изделия.

Lidia Poleshko заметила рядом с одной из многоэтажек причудливые скульптуры, напоминающие снеговиков. 

День добрый! Прогулка по массиву. И вот в одном из дворов случились такие творения народного творчества. Поднимает настроение. Спасибо автору, что заботится о душевном состоянии жителей. Понимаем, что война, тревоги, взрывы, но жизнь не остановишь. Всем добра! — пишет женщина

Снеговички изготовлены из дерева, но по всем «канонам». Имеют три части тела, руки из веток, шляпу, шарф и нос. Однако в отличие от снежных фигурок, переживут не только оттепели, но и летнюю жару.

Локацию женщина не раскрывает.

Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Напомним, в Днепре на жилом массиве Тополь-2 появился самый хороший двор.

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Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)Українська Новости Днепра про Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)Русский

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