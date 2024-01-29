Во дворах Днепра заметили снеговиков, которые никогда не растают (ФОТО)

Днепряне часто пытаются украсить дворы у домов, используя подручные материалы, чтобы добавить немного цвета серым жилым массивам. Конечно, это не дизайнерские ландшафтные композиции, но многие жильцы не прочь видеть в своем дворе хенд-мейдовые изделия.

Lidia Poleshko заметила рядом с одной из многоэтажек причудливые скульптуры, напоминающие снеговиков.

День добрый! Прогулка по массиву. И вот в одном из дворов случились такие творения народного творчества. Поднимает настроение. Спасибо автору, что заботится о душевном состоянии жителей. Понимаем, что война, тревоги, взрывы, но жизнь не остановишь. Всем добра! — пишет женщина

Снеговички изготовлены из дерева, но по всем «канонам». Имеют три части тела, руки из веток, шляпу, шарф и нос. Однако в отличие от снежных фигурок, переживут не только оттепели, но и летнюю жару.