У дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО)

Чудернацькі скульптури розмістили біля багатоповерхівок мешканці Дніпра.

Дніпряни часто намагаються прикрасили подвір’я біля будинків, використавши підручні матеріали, аби додати трохи кольору сірим житловим масивам. Звичайно, це не дизайнерські ландшафтні композиції, але багато хто не проти бачити у своєму дворі хенд-мейдові вироби.

Lidia Poleshko помітила поруч з однією з багатоповерхівок чудернацькі скульптури, які нагадують сніговиків. Вироби зроблені з дерева, том

Доброго дня! Прогулянка масивом. І ось в одному з дворів трапилися отакі витвори народної творчості. Підіймає настрій. Дякую автору, що дбає про душевний стан жителів. Розуміємо, що війна, тривоги, вибухи, але життя не зупиниш. Всім добра! – пише жінка

Сніговички виготовлені із дерева, але за усіма “канонами”. Мають три частини тіла, руки з гілок, капелюх, шарф та ніс. Однак на відміну від снігових фігурок, переживуть не тільки відлигу, а й літню спеку.

Локацію жінка не розкриває.

Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-2 з’явилося найдобріше подвір’я.

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