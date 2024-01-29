У дворах Дніпра помітили “сніговиків”, які ніколи не розтануть (ФОТО)

Дніпряни часто намагаються прикрасили подвір’я біля будинків, використавши підручні матеріали, аби додати трохи кольору сірим житловим масивам. Звичайно, це не дизайнерські ландшафтні композиції, але багато хто не проти бачити у своєму дворі хенд-мейдові вироби.
Lidia Poleshko помітила поруч з однією з багатоповерхівок чудернацькі скульптури, які нагадують сніговиків. Вироби зроблені з дерева, том
Доброго дня! Прогулянка масивом. І ось в одному з дворів трапилися отакі витвори народної творчості. Підіймає настрій. Дякую автору, що дбає про душевний стан жителів. Розуміємо, що війна, тривоги, вибухи, але життя не зупиниш. Всім добра! – пише жінка
Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві Тополя-2 з’явилося найдобріше подвір’я.
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