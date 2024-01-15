Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір’я

Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір’я

Сьогодні 20:14
просмотров

Схоже найдобріші люди живуть в цьому дворику на ж/м Тополя.

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'я

Мешканці багатоповерхівки на житломасиві Тополя у Дніпрі власноруч створили локацію з деревом обіймів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці «Тополь 1-2-3 Шевченковский район».

На ж/м Тополь мешканці багатоповерхівки створили у своєму подвір’ї дуже красиву локацію з деревом для обіймів. Ним стала Гледічія Трьохколючкова – рослина з Південної Америки висотою 20-40 метрів. Характерна особливість цього дерева – колючки, що досягають довжини до 10 см.

“Дерево відноситься до сортів з позитивною енергією, обіймайте і отримайте заряд здоров’я” – написано на табличці біля унікальної локації.

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'я

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'я

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'я

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'я

Читайте також:

Новости Днепра про Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір'яУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:20
Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

У Дніпрі показали, як виглядає Монастирський острів скутий морозами та…

Уламки збитої в Дніпровському районі ракети пошкодили приватний будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 18:42
Уламки збитої в Дніпровському районі ракети пошкодили приватний будинок

Все ж не обійшлося без руйнувань.

Куди скаржитися мешканцю Дніпра, якщо відмовили у безкоштовних медичних послугах: алгоритм дій
Новини Дніпра
Сьогодні 17:41
Куди скаржитися мешканцю Дніпра, якщо відмовили у безкоштовних медичних послугах: алгоритм дій

Частина медичних послуг у лікарнях та амбулаторіях Дніпра є безкоштовними…

У міськраді Дніпра спростували створення у місті груп розшуку та дільниць оповіщення
Новини Дніпра
Сьогодні 17:35
У міськраді Дніпра спростували створення у місті груп розшуку та дільниць оповіщення

У Дніпрі все ж не будуть створюватися дільниці сповіщення та…

Наверх