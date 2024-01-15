Дерево для обіймів та позитивний вайб: де у Дніпрі найдобріше подвір’я

Схоже найдобріші люди живуть в цьому дворику на ж/м Тополя.

Мешканці багатоповерхівки на житломасиві Тополя у Дніпрі власноруч створили локацію з деревом обіймів.

Про це йдеться на Facebook-сторінці «Тополь 1-2-3 Шевченковский район».

На ж/м Тополь мешканці багатоповерхівки створили у своєму подвір’ї дуже красиву локацію з деревом для обіймів. Ним стала Гледічія Трьохколючкова – рослина з Південної Америки висотою 20-40 метрів. Характерна особливість цього дерева – колючки, що досягають довжини до 10 см.

“Дерево відноситься до сортів з позитивною енергією, обіймайте і отримайте заряд здоров’я” – написано на табличці біля унікальної локації.

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