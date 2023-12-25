Вблизи Днепра в частном доме во время тушения пожара нашли тело мужчины

Спасатели обнаружили тело мужчины во время тушения пожара.
Как сообщили в ГСЧС, 25 декабря к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Мелиоратор-2» поселка городского типа Слобожанское Днепровского района.
Приехав на место пожара, спасатели установили, что огонь вспыхнул внутри двухэтажного дома. Горели вещи домашнего обихода на общей площади 30 кв.м.
К сожалению, в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1978 года рождения.
Пожар ликвидирован в 13:35.
К ликвидации возгорания были привлечены 6 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, ранее в Криворожском районе уничтожили российскую ракету х-59.
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