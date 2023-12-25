Вблизи Днепра в частном доме во время тушения пожара нашли тело мужчины

К ликвидации возгорания были привлечены 6 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

К сожалению, в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело мужчины, 1978 года рождения.

Как сообщили в ГСЧС, 25 декабря к чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на территории садового общества «Мелиоратор-2» поселка городского типа Слобожанское Днепровского района.

Субсидия для жителей Днепра назначается два раза в год –…

В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в…

Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в среднем в 2879 грн. Об этом заявили в «Институте аграрной экономики». По данным этого учреждения, это на 214 грн больше, чем в прошлом году. Журналисты dnepr.info решили подсчитать, что может… 4 просмотров

ТОП-10 причин, по которым жителю Днепра могут отменить субсидию Субсидия для жителей Днепра назначается два раза в год – на отопительный и не отопительный периоды. Получить ее можно в любое время – для этого необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда или сделать это через портал учреждения. Но… 6 просмотров

На Днепропетровщине будут судить пограничника за госизмену и дезертирство: сейчас он воюет против ВСУ В Днепропетровской области будут судить инспектора пограничной службы. Ему инкриминируют дезертирство и государственную измену (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины). 5 просмотров