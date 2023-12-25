Поблизу Дніпра в приватному будинку під час гасіння пожежі знайшли тіло чоловіка

Рятувальники знайшли тіло чоловік під час гасіння пожежі.
Як повідомили в ДСНС, 25 грудня до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства «Меліоратор-2» селища міського типу Слобожанське Дніпровського району.
Приїхавши на місце пожежі, рятувальники встановили, що вогонь спалахнув всередині двоповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 30 кв.м.
На жаль, в одній із кімнат виявили обгоріле тіло чоловіка, 1978 року народження.
Пожежу ліквідовано о 13:35.
До ліквідації займання було залучено 6 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше у Криворізькому районі знищили російську ракету х-59.
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