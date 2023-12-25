На Дніпропетровщині під час тривоги сили ППО збили ворожу ракету

На Дніпропетровщині під час тривоги, яка тривала з 15:28 до 15:46, чули вибух.
Як стало відомо, сили ППО збили в Криворізькому районі ворожу ракету.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», – написав він.
У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
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