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На Дніпропетровщині під час тривоги сили ППО збили ворожу ракету

Сьогодні 16:03
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги сили ППО збили ворожу ракету

На Дніпропетровщині під час тривоги, яка тривала з 15:28 до 15:46, чули вибух.

Як стало відомо, сили ППО збили в Криворізькому районі ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК «Схід», – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги сили ППО збили ворожу ракету

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищили керовану авіаційну ракету Х-59. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги сили ППО збили ворожу ракету

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