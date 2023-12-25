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Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 34-річну жінку, яка має першу групу інвалідності

Сьогодні 12:28
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 34-річну жінку, яка має першу групу інвалідності

У Дніпрі розшукують 34-річну Тетяну Лебединську, яка має першу групу інвалідності (психіатричне захворювання).

Жінка зникла 19 грудня в районі бази на вулиці Старочумацькій, 6 (раніше – вулиця Байкальська). Зазначається, що містянка зникає вже не вперше.

Правоохоронцям потрібна допомога у пошуках.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст 170 сантиметрів, середньої статури.

Була одягнута у сіру куртку з капюшоном і темні штани, на голові – шапка Nike, на ногах – темно-зелені галоші.

Особлива прикмета: погано розмовляє.

Якщо ви бачили жінку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (050) 622-89-46 або “102”.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 34-річну жінку, яка має першу групу інвалідностіУкраїнська

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