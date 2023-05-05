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  • В исторический музей передали уникальные артефакты из «Днепровского Стоунхенджа»

В исторический музей передали уникальные артефакты из «Днепровского Стоунхенджа»

Сегодня 15:30
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В музей в Днепре передали давние артефакты из кургана в Новоалександровке.

Новости Днепра про В исторический музей передали уникальные артефакты из

Об этом сообщили сотрудники отдела археологии Днепропетровского национального исторического музея Яворницкого.

По словам музейщиков, все экспонаты были найдены во время археологической экспедиции к кургану в Новоалександровке. Историки отмечают, что уже мечтают выставить на экспозицию новые поступления.

Сверяя каждый горшок или орудия труда с полевым описанием, невольно думали над тем, в какую витрину и на какую подставку попадут эти предметы, когда после победы будем восстанавливать свою экспозицию! — отмечают музейщики.

Курган в Новоалександровке откопали в 2021 году, когда во время строительных работ начали находить древние артефакты, среди которых были горшки, остатки ожерелья и клыки животных. По данным археологов, этому кромплеху более 5500 лет. Его прозвали «Днепровским Стоунхенджем» из-за визуального сходства некоторых элементов с легендарным британским Стоунхенджем.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области закопали Новоалександровский кромлех, чтобы сохранить его во время войны.

Новости Днепра про В исторический музей передали уникальные артефакты из

По словам музейщиков, эти два горшка относят к эпохе срубной культуры.

Новости Днепра про В исторический музей передали уникальные артефакты из

Под курганом обнаружили останки 27 человек. Известно, что кромлех был построен вокруг одного человека. Музейщики объяснили, что захоронения в позе эмбриона, как на фото, характерны для захоронений еще со времени мезолита. Такие захоронения много исследовано на территории Украины.

Новости Днепра про В исторический музей передали уникальные артефакты из

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