За словами Лідії Голубчик, директорки обласного центру охорони історико-культурних цінностей, це зробили задля його збереження в умовах воєнного стану.
Про це пише “Суспільне”.
За її словами, пам’ятку подали у держреєстр.
Облікова документація розроблена. Поки що ми проходимо процедуру порозумінь та уточнень з Міністерством культури. Думаю, що цього року наказ про включення кромлеху в реєстр вийде, — сказала Лідія Голубчик.
Нагадаємо, 2021 року археологи розпочали розкопки кургану, якому понад 5 тисяч років. Під землею знайшли близько 50 кам’яних брил. Тоді стало питання про захист кромлеху від погодних умов, утім, для цього потрібно було змінити документацію: зняти з держобліку курган і зареєструвати кромлех.
Раніше ми писали, що дніпровський Стоунхендж хочуть перетворити на сучасний сквер.
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