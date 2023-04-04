На Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех: навіщо - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех: навіщо
просмотров
Сегодня 18:36

Кромлех у Новоолександрівці закопали.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех: навіщо

За словами Лідії Голубчик, директорки обласного центру охорони історико-культурних цінностей, це зробили задля його збереження в умовах воєнного стану.

Про це пише “Суспільне”.

За її словами, пам’ятку подали у держреєстр.

Облікова документація розроблена. Поки що ми проходимо процедуру порозумінь та уточнень з Міністерством культури. Думаю, що цього року наказ про включення кромлеху в реєстр вийде, — сказала Лідія Голубчик.

Нагадаємо, 2021 року археологи розпочали розкопки кургану, якому понад 5 тисяч років. Під землею знайшли близько 50 кам’яних брил. Тоді стало питання про захист кромлеху від погодних умов, утім, для цього потрібно було змінити документацію: зняти з держобліку курган і зареєструвати кромлех.

Раніше ми писали, що дніпровський Стоунхендж хочуть перетворити на сучасний сквер.

Читайте також: 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех: навіщоУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    “Вибуховий сюрприз”: криворіжці знайшли міну на горищі будинку, який купили пару років тому
    Новини Дніпра
    Сегодня 16:30
    “Вибуховий сюрприз”: криворіжці знайшли міну на горищі будинку, який купили пару років тому

    Мешканці Кривого Рогу придбали будинок із "сюрпризом".

    Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 20 немовлят
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:32
    Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 20 немовлят

    Росіяни хотіли нас зламати, але зламаються самі.

    На Дніпропетровщині чоловік викрав авто у військовослужбовця та перепродав його
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:00
    На Дніпропетровщині чоловік викрав авто у військовослужбовця та перепродав його

    3 квітня до Новомосковського районного відділу поліції звернувся військовослужбовець.

    Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:48
    Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

    Не будьте байдужими до тих, хто поряд!