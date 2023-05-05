До історичного музею передали унікальні артефакти з “Дніпровського Стоунхенджу”

До музею в Дніпрі передали давні артефакти з кургану в Новоалександрівці.

Про це повідомили співробітники відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького.

За словами музейників, усі експонати були віднайдені під час археологічної експедиції до кургану в Новоалександрівці. Історики зазначають, що вже мріють виставити на експозицію нові надходження.

Звіряючи кожен горщик чи знаряддя праці з польовим описом, мимоволі думали над тим, у яку вітрину і на яку підставку потраплять ці предмети, коли ми після перемоги будемо відновлювати свою експозицію! – зауважують музейники.

Курган в Новоалександрівці відкопали в 2021 році, коли під час будівельних робіт почали знаходити древні артефакти, серед яких були горщики, залишки намиста та ікл тварин. За даними археологів, цьому кромплеху понад 5500 років. Його прозвали “Дніпровським Стоунхенджем” через візуальну схожість деяких елементів.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех, щоб зберегти його під час війни.

За словами музейників, ці два горщики відносять до епохи зрубної культури.

Під курганом знайшли останки 27 людей. Відомо, що кромлех збудували навколо однієї людини. Музейники пояснили, що заховання в позі ембріона, як на фото, характерні для поховань ще з доби мезоліту. Таких поховань багато досліджено на території України.

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