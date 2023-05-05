Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • До історичного музею передали унікальні артефакти з “Дніпровського Стоунхенджу”

До історичного музею передали унікальні артефакти з “Дніпровського Стоунхенджу”

Сьогодні 15:30
просмотров

До музею в Дніпрі передали давні артефакти з кургану в Новоалександрівці.

Новости Днепра про До історичного музею передали унікальні артефакти з

Про це повідомили співробітники відділу археології Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького. 

За словами музейників, усі експонати були віднайдені під час археологічної експедиції до кургану в Новоалександрівці. Історики зазначають, що вже мріють виставити на експозицію нові надходження. 

Звіряючи кожен горщик чи знаряддя праці з польовим описом, мимоволі думали над тим, у яку вітрину і на яку підставку потраплять ці предмети, коли ми після перемоги будемо відновлювати свою експозицію! – зауважують музейники.
 

Курган в Новоалександрівці відкопали в 2021 році, коли під час будівельних робіт почали знаходити древні артефакти, серед яких були горщики, залишки намиста та ікл тварин. За даними археологів, цьому кромплеху понад 5500 років. Його прозвали “Дніпровським Стоунхенджем” через візуальну схожість деяких елементів. 

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині закопали Новоолександрівський кромлех, щоб зберегти його під час війни. 

Новости Днепра про До історичного музею передали унікальні артефакти з

За словами музейників, ці два горщики відносять до епохи зрубної культури.

Новости Днепра про До історичного музею передали унікальні артефакти з

Під курганом знайшли останки 27 людей. Відомо, що кромлех збудували навколо однієї людини. Музейники пояснили, що заховання в позі ембріона, як на фото, характерні для поховань ще з доби мезоліту. Таких поховань багато досліджено на території України. 

Новости Днепра про До історичного музею передали унікальні артефакти з

Читайте також:

Новости Днепра про До історичного музею передали унікальні артефакти з Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області на 4 дні оголосили помаранчевий рівень небезпеки: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    У Дніпрі та області на 4 дні оголосили помаранчевий рівень небезпеки: що сталося

    Із 5 до 8 травня у Дніпрі та області оголошено…

    Мешканець Дніпра “допомагав” військовозобов’язаним за 13 тис. доларів перебратися за кордон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:49
    Мешканець Дніпра “допомагав” військовозобов’язаним за 13 тис. доларів перебратися за кордон

    Мешканець Дніпра організував схему, за допомогою якої за 13 000…

    У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    У Підгородному на подвір’ї будинку вибухнула граната: є постраждалі

    Постраждали двоє чоловіків.

    На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:40
    На вільному вигулі: на Криворіжжі прокинулися небезпечні тарантули

    На Криворіжжі прокинулися тарантули.

    Наверх