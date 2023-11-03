В выходные в Украине прогнозируют много дождей: какая погода будет в Днепре

В выходные по Украине прокатятся дожди.
Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, в субботу, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и в Винницкую и Черкасскую области. Там пройдут умеренные дожди. Остальные территории – восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами – попадут в сухую воздушную массу, без осадков. Кроме того, почти на всей территории Украины завтра ожидается сильный ветер – местами порывы 15-20 метров в секунду!
Температура воздуха в субботу предполагается +14+19 градусов, на юге +20+25 градусов, на северо-востоке +10+13 градусов, – отметила Наталья Диденко.
В воскресенье дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории – без осадков.
Температура воздуха 5 ноября в течение дня +14+19, на юге +19+22 градуса, – добавила синоптик.
А что же жителям Днепра прогнозируют на выходные в Укргидрометцентре?
Так, в субботу в Днепре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью +10°…+8°С, днем +16°…+18°С.
В воскресенье будет облачно и дождливо, температура ночью +14°…+12°С, днем +17°…+19°С.
Также 4 ноября ожидается сильный ветер – порывы 15-20 м/с.
Берегите себя и своих близких!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в октябре зафиксировали исторический температурный рекорд.
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Александра Лучка
Автор:
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