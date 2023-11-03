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У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

Сьогодні 16:58
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Про всяк випадок беріть з собою парасольки!

Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

У вихідні по Україні прокотяться дощі.

Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

Так, за її прогнозом, у суботу, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Там пройдуть помірні дощі. Решта територій – схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами – потраплять у суху повітряну масу, без опадів. Крім того, майже на всій території України завтра очікується сильний вітер – подекуди пориви 15-20 метрів за секунду!

Температура повітря в суботу передбачається +14+19 градусів, на півдні +20+25 градусів, на північному сході +10+13 градусів, – зазначила Наталка Діденко.

У неділю дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території – без опадів.

Температура повітря 5 листопада протягом дня +14+19, на півдні +19+22 градуси, – додала синоптик.

Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

А що ж мешканцям Дніпра прогнозують на вихідні в Укргідрометцентрі?

Так, у суботу у Дніпрі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі +10°…+8°С, вдень +16°…+18°С.

Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

У неділю буде хмарно та дощитиме, температура уночі +14°…+12°С, вдень +17°…+19°С.

Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

Також 4 листопада очікується сильний вітер – пориви 15-20 м/с.

Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

Бережіть себе та своїх близьких!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в жовтні зафіксували історичний температурний рекорд.

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Новости Днепра про У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у ДніпріУкраїнська

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