У вихідні в Україні прогнозують багато дощів: яка погода буде у Дніпрі

У вихідні по Україні прокотяться дощі.
Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.
Так, за її прогнозом, у суботу, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Там пройдуть помірні дощі. Решта територій – схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами – потраплять у суху повітряну масу, без опадів. Крім того, майже на всій території України завтра очікується сильний вітер – подекуди пориви 15-20 метрів за секунду!
Температура повітря в суботу передбачається +14+19 градусів, на півдні +20+25 градусів, на північному сході +10+13 градусів, – зазначила Наталка Діденко.
У неділю дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території – без опадів.
Температура повітря 5 листопада протягом дня +14+19, на півдні +19+22 градуси, – додала синоптик.
А що ж мешканцям Дніпра прогнозують на вихідні в Укргідрометцентрі?
Так, у суботу у Дніпрі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі +10°…+8°С, вдень +16°…+18°С.
У неділю буде хмарно та дощитиме, температура уночі +14°…+12°С, вдень +17°…+19°С.
Також 4 листопада очікується сильний вітер – пориви 15-20 м/с.
Бережіть себе та своїх близьких!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в жовтні зафіксували історичний температурний рекорд.
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