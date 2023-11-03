Аномальная осень: в Днепре в октябре зафиксировали исторический температурный рекорд

Все заметили какой теплой оказалась осень. Как выяснилось, несколько синоптических рекордов в Днепре все же зафиксировали. В октябре этого года был установлен исторический температурный максимум.
Среднемесячная температура в октябре была на 2-4 градуса выше нормы.
21 октября был перекрыт исторический максимум в Днепре. Максимальная температура до этого, в 1994 году, именно 21 октября была 21,2 градуса, а в этом году – 23,6, – рассказывает начальник регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак «Суспільному»..
Аномально теплая погода повлияла на сельское хозяйство. В этом году пришлось перенести посев озимых на середину осени, но аграрии говорят, что на урожай это не должно повлиять. В то же время, высокие температуры заставили активизироваться грызунов, которые заполонили поля. Мыши поразрывали землю, забивая свои норы провизией
Как отмечает Василий Гринчак, первая половина ноября будет теплой, а этой зимой не стоит ожидать сильных морозов или минусовых рекордов.
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