Аномальна осінь: у Дніпрі в жовтні зафіксували історичний температурний рекорд

У Дніпрі в жовтні зафіксували температурний рекорд.

Всі помітили якою теплою виявилася цьогоріч осінь. Як з’ясувалося, декілька синоптичних рекордів у Дніпрі справді зафіксували. Цього жовтня був встановлений історичний температурний максимум.

Середньомісячна температура у жовтні була на 2-4 градуси вище норми.

21 жовтня був перекритий історичний максимум у Дніпрі. Максимальна температура до цього, у 1994 році, саме 21 жовтня була 21,2 градуса, а цього року – 23,6, – розповідає начальник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак “Суспільному”.

Аномально тепла погода вплинула на сільське господарство. Цьогоріч довелося перенести посів озимини на середину осені, але аграрії кажуть, що на урожай це не має вплинути. Водночас високі температури змусили активізуватися гризунів, які заполонили поля. Миші порозривали землю, забиваючи свої нори провізією

Як зазначає Василь Гринчак, перша половина листопада також буде теплою, а цієї зими не варто очікувати сильних морозів чи мінусових рекордів.

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