В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Халхингольской, 25; ул. Староказацкой, 17: на спуске Крутогорном, 9 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: Также без воды остались жители улицы Февральской, 40-60. Подробности:
Напомним, ранее мы писали, что часть ж/м Приднепровск осталась без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение.
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