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В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Сегодня 11:35
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Сегодня, 5 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Халхингольской, 25; ул. Староказацкой, 17: на спуске Крутогорном, 9 прекращено водоснабжение:

  • ул. Халхингольской;
  • ул. Житней;
  • ул. Староказацкой, 16-37;
  • спуска Крутогорного.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Обновлено: Также без воды остались жители улицы Февральской, 40-60. Подробности:

Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Напомним, ранее мы писали, что часть ж/м Приднепровск осталась без воды: что произошло и когда возобновят водоснабжение.

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Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причинаУкраїнська Новости Днепра про В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причинаРусский

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