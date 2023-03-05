В воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса и причина

Обновлено: Также без воды остались жители улицы Февральской, 40-60. Подробности:

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ул. Халхингольской, 25; ул. Староказацкой, 17: на спуске Крутогорном, 9 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 5 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

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