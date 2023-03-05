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У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причина

Сьогодні 11:35
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Сьогодні, 5 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Халхінгольській, 25; вул. Старокозацькій, 17: на узвозі Крутогірному, 9 припинено водопостачання:

  • вул. Халхінгольської;
  • вул. Житньої;
  • вул. Старокозацької, 16-37;
  • узвозу Крутогірного.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причина

Новости Днепра про У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причина

Нагадаємо, раніше ми писали, що частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання.

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Новости Днепра про У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причинаУкраїнська

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