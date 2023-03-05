У неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси та причина

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Халхінгольській, 25; вул. Старокозацькій, 17: на узвозі Крутогірному, 9 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що частина ж/м Придніпровськ залишилася без води: що сталося та коли відновлять водопостачання.
Читайте також:
Автор:
Дніпрянка померла миттєво.
Важливо!
Важлива інформація!
У Дніпрі до співробітників поліції звернулася місцева жителька, яка розповіла,…