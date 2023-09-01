В Украине вырастет минимальная зарплата: сколько будут платить жителям Днепра в 2024 году

Минималку в Украине повысят в 2024 году в два этапа.

Последний раз минималку в Украине повышали еще в октябре 2022 года. Тогда в правительстве заявили, что во время войны, скорее всего, она больше не будет расти. В то же время, недавно появилась информация о том, что повышение таки будет. Не в 2023 году, а в 2024 году.

О том, какой будет минималка в Украине 2024 года, сообщает Обозреватель со ссылкой на документ Минфина.

Повышение будет в два этапа

Традиционно повышение пройдет в январе и в июле. В Минфине анонсируют следующие цифры:

с 1 января 2024 года – 7100 гривен;

с 1 июля 2024 года – 8000 гривен.

В то же время прожиточный минимум будет расти так:

на одного взрослого человека – 2920 гривен;

для детей до 6 лет – 2563 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен.

для трудоспособных лиц – 3028 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривна.

Не забыли и о пенсионерах. Минимальная пенсия с 2024 года составит 2361 гривну. Максимальная – 23 610.

Есть понимание того, как будет расти минимальная зарплата и прожиточный минимум в течение 2025 и 2026 годов. Однако эти изменения еще маловероятны.

Если все будет хорошо, то с 1 января 2025 года минимальная зарплата будет составлять 8 тысяч 370 гривен.

Повышение минималки в 2025 году планируется 1 января. Минимальную зарплату повысят до 8370 гривен. Тогда прожиточный минимум:

на одного человека – 3183 гривен;

для детей до 6 лет – 2794 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 3484 гривен;

для трудоспособных лиц – 3301 гривна;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2573 гривен.

Следующее повышение планируется в 2026 году. Минимальная зарплата может вырасти до 8 тысяч 956 гривен. Все остальные показатели будут следующими:

на одного человека – 3431 гривна;

для детей до 6 лет – 3012 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 3756 гривен;

для трудоспособных лиц – 3558 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2774 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения ждут днепрян с 1 сентября 2023 года.

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