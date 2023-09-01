В Украине вырастет минимальная зарплата: сколько будут платить жителям Днепра в 2024 году

Последний раз минималку в Украине повышали еще в октябре 2022 года. Тогда в правительстве заявили, что во время войны, скорее всего, она больше не будет расти. В то же время, недавно появилась информация о том, что повышение таки будет. Не в 2023 году, а в 2024 году.
О том, какой будет минималка в Украине 2024 года, сообщает Обозреватель со ссылкой на документ Минфина.
Традиционно повышение пройдет в январе и в июле. В Минфине анонсируют следующие цифры:
В то же время прожиточный минимум будет расти так:
Не забыли и о пенсионерах. Минимальная пенсия с 2024 года составит 2361 гривну. Максимальная – 23 610.
Есть понимание того, как будет расти минимальная зарплата и прожиточный минимум в течение 2025 и 2026 годов. Однако эти изменения еще маловероятны.
Если все будет хорошо, то с 1 января 2025 года минимальная зарплата будет составлять 8 тысяч 370 гривен.
Повышение минималки в 2025 году планируется 1 января. Минимальную зарплату повысят до 8370 гривен. Тогда прожиточный минимум:
Следующее повышение планируется в 2026 году. Минимальная зарплата может вырасти до 8 тысяч 956 гривен. Все остальные показатели будут следующими:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения ждут днепрян с 1 сентября 2023 года.
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