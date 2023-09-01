В Україні зросте мінімальна зарплата: скільки платитимуть мешканцям Дніпра у 2024 році

Мінімалку в Україні підвищать в 2024 році в два етапи.

Востаннє мінімалку в Україні підвищували ще в жовтні 2022 року. Тоді в уряді заявили, що під час війни, скоріш за все, вона більше не зростатиме. Водночас нещодавно з’явилася інформація про те, що підвищення таки буде. Не в 2023, а в 2024 році.

Про те, якою буде мінімалка в Україні 2024, повідомляє Обозреватель з посиланням на документ Мінфіну.

Підвищення буде у два етапи

Традиційно підвищення пройде в січні та липні. У Мінфіні анонсують такі цифри:

з 1 січня 2024 року – 7100 гривень;

з 1 липня 2024 року – 8000 гривень.

Водночас прожитковий мінімум зростатиме так:

на одну дорослу людину – 2920 гривень;

для дітей до 6 років – 2563 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 3196 гривень.

для працездатних осіб – 3028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2361 гривня.

Не забули й про пенсіонерів. Мінімальна пенсія з 2024 року становитиме 2361 гривню. Максимальна – 23 610.

Є розуміння того, як буде зростати мінімальна зарплата та прожитковий мінімум протягом 2025 та 2026 років. Проте ці зміни ще малоймовірні.

Якщо все буде добре, то з 1 січня 2025 року мінімальна зарплатна становитиме – 8 тисяч 370 гривень.

Підвищення мінімалки в 2025 році планується 1 січня. Мінімальну зарплату підвищать до 8370 гривень. Тоді прожитковий мінімум:

на одну людину – 3183 гривень;

для дітей до 6 років – 2794 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 3484 гривень;

для працездатних осіб – 3301 гривня;

для осіб, які втратили працездатність – 2573 гривень.

Наступне підвищення планують у 2026 році. Мінімальна зарплата може зрости до 8 тисяч 956 гривень. Усі інші показники будуть такими:

на одну людину – 3431 гривня;

для дітей до 6 років – 3012 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 3756 гривень;

для працездатних осіб – 3558 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2774 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни чекають на дніпрян з 1 вересня 2023 року.

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