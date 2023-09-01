Востаннє мінімалку в Україні підвищували ще в жовтні 2022 року. Тоді в уряді заявили, що під час війни, скоріш за все, вона більше не зростатиме. Водночас нещодавно з’явилася інформація про те, що підвищення таки буде. Не в 2023, а в 2024 році.
Про те, якою буде мінімалка в Україні 2024, повідомляє Обозреватель з посиланням на документ Мінфіну.
Традиційно підвищення пройде в січні та липні. У Мінфіні анонсують такі цифри:
Водночас прожитковий мінімум зростатиме так:
Не забули й про пенсіонерів. Мінімальна пенсія з 2024 року становитиме 2361 гривню. Максимальна – 23 610.
Є розуміння того, як буде зростати мінімальна зарплата та прожитковий мінімум протягом 2025 та 2026 років. Проте ці зміни ще малоймовірні.
Якщо все буде добре, то з 1 січня 2025 року мінімальна зарплатна становитиме – 8 тисяч 370 гривень.
Підвищення мінімалки в 2025 році планується 1 січня. Мінімальну зарплату підвищать до 8370 гривень. Тоді прожитковий мінімум:
Наступне підвищення планують у 2026 році. Мінімальна зарплата може зрости до 8 тисяч 956 гривень. Усі інші показники будуть такими:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни чекають на дніпрян з 1 вересня 2023 року.
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