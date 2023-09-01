Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Осінь принесе деякі зміни в життя українців. Вже з сьогоднішнього дня на мешканців Дніпра чекає низка нововведень. Вони торкнуться школярів та їхніх батьків, церковного календаря, тих, хто хоче виїхати за кордон машиною чи обміняти старі гроші у банку, переселенців.

Журналісти dnepr.info з’ясували, що чекає на мешканців Дніпра з 1 вересня.

Позбавлення виплат

З початку вересня внутрішні переселенці можуть втратити щомісячні виплати. У липні цього року Кабінетом міністрів було прийнято Постанову, яка передбачає низку підстав для позбавлення внутрішньо переміщених осіб виплат із настанням осені. Позбавити допомоги від держави можуть тих, хто купив транспортний засіб, випущений не менше ніж 5 років тому, квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю понад 100 тис грн. Або ж аналогічна сума коштів знаходиться на депозитному рахунку в банку чи на таку суму куплено іноземну валюту, дорогоцінні метали. Або ж переселенці мають свій будинок на неокупованій частині України і при цьому його площа передбачає понад 13,65 кв м на одного члена родини. При цьому ці норми не стосуються тих, хто отримав житло коштом державного чи місцевого бюджетів, а також є волонтером та купував авто для потреб оборони країни.

Новий навчальний рік

Сьогодні розпочався новий навчальний рік. На уроки школярам потрібно буде ходити до 31 травня 2024 року, а атестація триватиме до 28 червня 2024 року. Осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та закінчаться 29 жовтня. Зимові продовжуватимуться трохи довше – з 23 грудня по 7 січня. Весняні заплановані на період із 25 по 31 березня.

Цього року діти та студенти зможуть навчатись очно, але за умови, якщо у навчальному закладі є укриття. Якщо притулок не може вмістити всіх учнів, то школярі та студенти навчатимуться позмінно.

Також передбачено ще два формати навчання – дистанційний та змішаний. В останньому поєднуються очна та дистанційна форми навчання.

З початку нового навчального року у школах з’явиться новий предмет «Захист України». На уроках школярі вивчатимуть надання першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості, мінну безпеку та навіть відпрацьовуватимуть навички управління безпілотниками.

Церковний календар

З початку осені Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож тепер частина свят переноситься на нові дати. Різдво відзначатимемо 25 грудня, Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня, а не 14, як було до цього. День Святого Миколая – 6 грудня, а не 19. Хрещення святкуватимемо 6 січня, Стрітення 2 лютого. Без змін залишається Великдень та свята, які мають «рухливу» та прив’язану до Святої Неділі дату, наприклад, Трійця.

Виїзд за кордон на авто

Якщо з 1 вересня у пасажирському транспортному засобі не буде визначено клас екологічності або вказано його клас як Євро-1, то подати заявку на перетин кордону стане неможливим, повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті. Якщо у свідоцтві про реєстрацію транспорту є позначка класу екологічності, то сертифікат надавати не потрібно.

Обмін грошей

Ті, у кого вдома ще завалялися монети по 1,2, 5 та 25 копійок, все ще можуть обміняти їх на інші монети чи гривні – залежно від того, яка сума набереться. Зробити це можна у підрозділах Національного банку чи відділеннях уповноважених банків: Ощадбанку, Приватбанку, Райфайзен Банку, ПУМБ. Обмін монет здійснюється безкоштовно.

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