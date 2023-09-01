Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Сьогодні 14:58
просмотров

Осінь принесе деякі зміни в життя українців. Вже з сьогоднішнього дня на мешканців Дніпра чекає низка нововведень. Вони торкнуться школярів та їхніх батьків, церковного календаря, тих, хто хоче виїхати за кордон машиною чи обміняти старі гроші у банку, переселенців.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Журналісти dnepr.info з’ясували, що чекає на мешканців Дніпра з 1 вересня.

Позбавлення виплат

З початку вересня внутрішні переселенці можуть втратити щомісячні виплати. У липні цього року Кабінетом міністрів було прийнято Постанову, яка передбачає низку підстав для позбавлення внутрішньо переміщених осіб виплат із настанням осені. Позбавити допомоги від держави можуть тих, хто купив транспортний засіб, випущений не менше ніж 5 років тому, квартиру, будинок або земельну ділянку вартістю понад 100 тис грн. Або ж аналогічна сума коштів знаходиться на депозитному рахунку в банку чи на таку суму куплено іноземну валюту, дорогоцінні метали. Або ж переселенці мають свій будинок на неокупованій частині України і при цьому його площа передбачає понад 13,65 кв м на одного члена родини. При цьому ці норми не стосуються тих, хто отримав житло коштом державного чи місцевого бюджетів, а також є волонтером та купував авто для потреб оборони країни.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Новий навчальний рік

Сьогодні розпочався новий навчальний рік. На уроки школярам потрібно буде ходити до 31 травня 2024 року, а атестація триватиме до 28 червня 2024 року. Осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та закінчаться 29 жовтня. Зимові продовжуватимуться трохи довше – з 23 грудня по 7 січня. Весняні заплановані на період із 25 по 31 березня.

Цього року діти та студенти зможуть навчатись очно, але за умови, якщо у навчальному закладі є укриття. Якщо притулок не може вмістити всіх учнів, то школярі та студенти навчатимуться позмінно.

Також передбачено ще два формати навчання – дистанційний та змішаний. В останньому поєднуються очна та дистанційна форми навчання.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

З початку нового навчального року у школах з’явиться новий предмет «Захист України». На уроках школярі вивчатимуть надання першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості, мінну безпеку та навіть відпрацьовуватимуть навички управління безпілотниками.

Церковний календар

З початку осені Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Тож тепер частина свят переноситься на нові дати. Різдво відзначатимемо 25 грудня, Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня, а не 14, як було до цього. День Святого Миколая – 6 грудня, а не 19. Хрещення святкуватимемо 6 січня, Стрітення 2 лютого. Без змін залишається Великдень та свята, які мають «рухливу» та прив’язану до Святої Неділі дату, наприклад, Трійця.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Виїзд за кордон на авто

Якщо з 1 вересня у пасажирському транспортному засобі не буде визначено клас екологічності або вказано його клас як Євро-1, то подати заявку на перетин кордону стане неможливим, повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті. Якщо у свідоцтві про реєстрацію транспорту є позначка класу екологічності, то сертифікат надавати не потрібно.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

Обмін грошей

Ті, у кого вдома ще завалялися монети по 1,2, 5 та 25 копійок, все ще можуть обміняти їх на інші монети чи гривні – залежно від того, яка сума набереться. Зробити це можна у підрозділах Національного банку чи відділеннях уповноважених банків: Ощадбанку, Приватбанку, Райфайзен Банку, ПУМБ. Обмін монет здійснюється безкоштовно.

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересня

#image_title

Читайте також:

Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересняУкраїнська Новости Днепра про Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 вересняРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспорт
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
Потужна злива дісталася до Дніпра: як працює громадський транспорт

Через зливу в Дніпрі транспорт курсує за оперативним розкладом.

ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися
Новини Дніпра
Сьогодні 14:25
ДБР шукає свідків смертельної стрілянини у Дніпрі: куди звертатися

29 серпня на проспекті Мазепи сталася стрілянина. Як пізніше з'ясувалося,…

У Дніпрі патрульна, яку побив застрелений порушник, зібрала понад 800 тисяч грн на адвокатів
Новини Дніпра
Сьогодні 14:23
У Дніпрі патрульна, яку побив застрелений порушник, зібрала понад 800 тисяч грн на адвокатів

У Дніпрі патрульна, яка постраждала від агресивного порушника, збирає кошти…

Турист з Дніпра забрався на Говерлу, але спуститися сам не зміг
Новини Дніпра
Сьогодні 13:14
Турист з Дніпра забрався на Говерлу, але спуститися сам не зміг

На допомогу дніпрянину прийшли Івано-Франківські рятувальники.

Наверх