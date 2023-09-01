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  • У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю “Англійського клубу”: скільки просять

У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю “Англійського клубу”: скільки просять

Сьогодні 11:54
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Будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

У Дніпрі знову виставили на аукціон найстарішу будівлю “Англійського клубу”.

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Зазначається, що на торги виставили 90/100 частки будівлі. Загальна площа – 3437,1 кв. м. Рік будівництва – 1890-й.

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Будівля побудована у стилі ренесанс. Приміщення в занедбаному стані та потребує реконструкції.

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Стартова ціна – 15,76 млн грн. Сам аукціон відбудеться 11 вересня.

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Приміщення розташоване на земельній ділянці, якій не присвоєно кадастровий номер, земля під будівлею належить Дніпровській міській раді.

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Новости Днепра про У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю

Зазначимо, це вже не перша спроба продати будівлю.

Другий повторний аукціон – з можливістю зниження початкової ціни, – йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі за шалені гроші продали закинутий профілакторій для шахтарів.

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