У Дніпрі знову продають найстарішу будівлю “Англійського клубу”: скільки просять

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

У Дніпрі знову виставили на аукціон найстарішу будівлю “Англійського клубу”.

Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Зазначається, що на торги виставили 90/100 частки будівлі. Загальна площа – 3437,1 кв. м. Рік будівництва – 1890-й.

Будівля побудована у стилі ренесанс. Приміщення в занедбаному стані та потребує реконструкції.

Стартова ціна – 15,76 млн грн. Сам аукціон відбудеться 11 вересня.

Приміщення розташоване на земельній ділянці, якій не присвоєно кадастровий номер, земля під будівлею належить Дніпровській міській раді.

Зазначимо, це вже не перша спроба продати будівлю.

Другий повторний аукціон – з можливістю зниження початкової ціни, – йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі за шалені гроші продали закинутий профілакторій для шахтарів.

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