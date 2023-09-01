Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня Днепр накрыла непогода. Сильный ливень уже затопил некоторые улицы. Но, несмотря на это, в Днепре и области с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщили синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.
В период с 1 по 3 сентября 2023 года на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, – говорится в сообщении.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что из-за ливня в Днепре транспорт курсирует по оперативному расписанию.
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