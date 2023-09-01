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  • Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня 15:30
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Несмотря на грозу: в Днепре с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня Днепр накрыла непогода. Сильный ливень уже затопил некоторые улицы. Но, несмотря на это, в Днепре и области с 1 по 3 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщили синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

В период с 1 по 3 сентября 2023 года на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Прогнозируется:

  • 1 сентября: переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
  • 2 сентября: переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
  • 3 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Напомним, ранее мы писали, что из-за ливня в Днепре транспорт курсирует по оперативному расписанию.

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