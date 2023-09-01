Мощный ливень добрался до Днепра: как работает общественный транспорт

В департаменте транспорта предупредили пассажиров об изменениях в работе общественного транспорта.
Из-за ухудшения погодных условий 1 сентября с 14:00 электротранспорт и коммунальные автобусы работают в оперативном режиме – могут быть отклонения от расписания.
О возобновлении работы маршрутов в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Раньше шторм и ливень с градом накрыли Каменское. Теперь непогода добраласт к Днепру. Самая тяжелая ситуация на проспекте Ивана Мазепы, Леси Украинки. Здесь на дорогах образовались реки.
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Что-то страшное происходит в Каменском.
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