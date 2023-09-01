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ГБР ищет свидетелей смертельной стрельбы в Днепре: куда обращаться

Сегодня 14:25
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29 августа на проспекте Мазепы произошла стрельба. Как позже выяснилось, полицейский смертельно ранил мужчину.

Новости Днепра про ГБР ищет свидетелей смертельной стрельбы в Днепре: куда обращаться

По данному факту открыто уголовное производство, правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Для этого им необходима помощь свидетелей.

Об этом сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Хотела бы обратиться к гражданам, которые, возможно, случайно стали свидетелями этого инцидента. Если у вас есть фото или видео по факту этого происшествия, мы просим сообщить об этом в территориальное управление ГБР в г. Полтава по номеру 0-800-350-352. Чем больше у следователей будет материалов, тем больше у них будет возможностей проанализировать, что произошло на самом деле, – сказала она.

Поэтому, если у вас есть любая информация, звоните по телефону: 0-800-350-352.

Напомним, ранее мы писали, что патрульному избрали меру пресечения. Его адвокат прокомментировала решение суда.

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Новости Днепра про ГБР ищет свидетелей смертельной стрельбы в Днепре: куда обращатьсяУкраїнська Новости Днепра про ГБР ищет свидетелей смертельной стрельбы в Днепре: куда обращатьсяРусский

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