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  • В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

Сегодня 17:44
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"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.
Новости Днепра про В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

Фото условное.

Уже с сентября планируется обучать школьников минной безопасности, управлению дронами, домедицинской помощи и т.д.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. 

Начали работу над обновлением дисциплины «Защита Украины». Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным. Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц). Так что с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины, – отметил он.

По словам Лисового, этот проект будут реализовывать в школах из разных областей. Чтобы пилот прошел успешно, для учителей проведут обучение.

Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма. О ходе проекта – будем информировать, – добавил министр образования.

Новости Днепра про В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре объяснили, как будут учиться школьники, которые сейчас за границей.

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Новости Днепра про В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известноРусский

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