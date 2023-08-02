В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

Уже с сентября планируется обучать школьников минной безопасности, управлению дронами, домедицинской помощи и т.д.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Начали работу над обновлением дисциплины «Защита Украины». Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным. Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц). Так что с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины, – отметил он.
По словам Лисового, этот проект будут реализовывать в школах из разных областей. Чтобы пилот прошел успешно, для учителей проведут обучение.
Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма. О ходе проекта – будем информировать, – добавил министр образования.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре объяснили, как будут учиться школьники, которые сейчас за границей.
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