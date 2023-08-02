В Днепре объяснили, как будут учиться школьники, которые сейчас за границей

В этом году в Днепре отменили дистанционку. Вместо этого ввели смешанную форму обучения. То есть, школьники вернутся за парты, но часть уроков будет проводиться в режиме онлайн.
В то же время, оставили возможность посещать онлайн-уроки тем ученикам, чьи родители не хотят отпускать детей в школы. Это также касается и тех семей, которые эвакуировались за границу и живут не в Украине, но хотят продолжить обучение на Родине.
Как пояснили в ГумДепе, на сегодняшний день существует три формы обучения:
Для учащихся, за границей, актуальны дистанционная и индивидуальная форма обучения.
Выбрав дистанционную форму, ребенок может учиться в синхронном режиме по расписанию школы в Днепре. Индивидуальная – это экстернат или семейная форма обучения, во время которой школьник не посещает уроки, а занимается отдельно. Подробнее об особенностях такого формата расскажут лично.
Напомним, ранее в ГумДепе назвали дату, к которой родители должны определиться с формой обучения своих детей. Также мы публиковали перечень школ, ученики которых «переедут» в другие учебные заведения, где есть укрытия.
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