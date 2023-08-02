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  • В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

Сьогодні 17:44
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«Захист України» в школах викладатимуть по-новому.
Новости Днепра про В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

Фото умовне.

Уже з вересня планується навчати школярів мінній безпеці, управлінню дронами, домедичній допомозі тощо.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Розпочали роботу над оновленням дисципліни “Захист України”. Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами і орієнтування на місцевості — те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць). Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни, – зазначив він.

За словами Лісового, цей проєкт будуть реалізовувати у школах з різних областей. Щоб пілот відбувся успішно, для вчителів проведуть навчання.

Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму. Про перебіг проєкту – інформуватимемо, – додав міністр освіти.

Новости Днепра про В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пояснили, як вчитимуться школярі, котрі знаходяться за кордоном.

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Новости Днепра про В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомоУкраїнська Новости Днепра про В Україні школярів навчатимуть мінній безпеці, управлінню дронами та домедичній допомозі: що відомоРусский

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