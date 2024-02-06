В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Рада в очередной раз продлила военное положение в Украине.

На сегодняшнем заседании, 6 февраля, депутаты Верховной Рады проголосовали за продление военного положения в Украине. Решение поддержали 335 народных избранников.

Правовой режим будет действовать не менее 13 мая 2024 года. После этого его продлят еще на 90 дней и так будет продолжаться до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины и не откажется от войны против нашей страны.

Напомним, военное положение в Украине впервые было введено 24 февраля 2022 года. С этого времени его продолжали восемь раз. На этот раз это сделали в девятый раз.

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