На сьогоднішньому засіданні, 6 лютого, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 335 народних обранців.
Правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року. Після цього його продовжать ще на 90 днів і так триватиме доти, поки Росія не залишить територію Україні та не відмовиться від війни проти нашої країни.
Нагадаємо, воєнний стан в Україні вперше запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його продовжували вісім разів. Цього разу це зробили вдев’яте.
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