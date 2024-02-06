В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів - Днепр Инфо
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів
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Сегодня 13:41

Рада вчергове продовжила воєнний стан в Україні.

Новости Днепра про В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

На сьогоднішньому засіданні, 6 лютого, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 335 народних обранців. 

Правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року. Після цього його продовжать ще на 90 днів і так триватиме доти, поки Росія не залишить територію Україні та не відмовиться від війни проти нашої країни. 

Новости Днепра про В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Нагадаємо, воєнний стан в Україні вперше запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його продовжували вісім разів. Цього разу це зробили вдев’яте. 

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Новости Днепра про В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днівУкраїнська

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