В центре Днепра произошла авария: собирается пробка

Сегодня, 29 марта, в Днепре на перекрестке ул. Святослава Хороброго и Троицкой произошла авария.
Об этом сообщает Ситуационный центр Днепра.
По предварительной информации, никто не пострадал, однако движение на этом участке дороги затруднено.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском горел трактор (ФОТО).
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