Третий раз за месяц: в Днепре за минувшие сутки зафиксировали новый рекордный бейби-бум

Как сообщили в горсовете Днепра, за минувшие сутки в городе родилось 26 детей. Из них 10 девочек и 16 мальчиков. Пятерых младенцев родили женщины-переселенки.
Отметим, что предыдущий рекорд – 24 малыша за сутки, зафиксировали 10 и 16 марта. Напомним, за февраль в городе родилось 499 младенцев. Хотя это самый короткий месяц в году, но он перегнал январь по количеству новорожденных. Ждем статистику за март.
Раньше мы писали о многодетной матери из Кривого Рога, которая поселилась с новорожденным малышом в землянке в Киеве. Женщина родила сына и некоторое время находилась в реабилитационном центре, после чего сбежала оттуда и стала жить вместе с бездомными. У нее есть еще двое детей – старшая дочь живет с отцом за границей, а сын с ее сводной сестрой.
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