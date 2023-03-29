В Каменском горел трактор (ФОТО)

Вчера, 28 марта, в 22:39 на линию «101» сообщили о том, что на улице Покровской в Каменском горит трактор.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели приступили к тушению возгорания. Пожар локализовали в 22:53 и ликвидировали в 22:56. Огонь успел повредить кабину транспортного средства на площади 2 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в университете МВД в Днепре прокомментировали скандальное видео: страстная любовь в стенах корпуса.
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