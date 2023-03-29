У центрі Дніпра сталася аварія: збирається затор

Сьогодні, 29 березня, у Дніпрі на перехресті вул. Святослава Хороброго та Троїцької сталася аварія.
Про це повідомляє Ситуаційний центр Дніпра.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, проте рух на цій ділянці дороги ускладнено.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському горів трактор (ФОТО).
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