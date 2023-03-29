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Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)

Сегодня 10:25
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Весна решила "порадовать" днепрян снегом.

Новости Днепра про Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)

Облачная погода, температура воздуха +2-5 градусов и снег в придачу – такое утро выдалось у жителей Днепра сегодня, 29 марта.

Снега выпало немало – он даже не успевал быстро растаять.

Новости Днепра про Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)

По прогнозу синоптиков, такая погода продержится сегодня и завтра. Так, на 30 марта прогнозируется снег с дождем, облачная погода и низкая температура: +3-0 градусов. В пятницу уже должно потеплеть до +10, снега не прогнозируют, даже может появиться солнышко, следующие дни тоже более-менее теплые, но с дождем.

Новости Днепра про Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)

Поэтому готовьте зонтик, тёплые вещи и резиновые сапожки!

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Новости Днепра про Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)Українська Новости Днепра про Зима посреди весны: в Днепре в конце марта выпал снег (ФОТО)Русский

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