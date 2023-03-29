Пленный “днровец” рассказал, что россияне убили 12-летнего парня

Россияне и так называемые "ополченцы" Донбасса продолжают воевать против Украины, грабить и убивать, уничтожать все на своем пути.

Так, недавно пленный “днровец” рассказал, что российский «ванюшка» застрелил 12-летнего украинца.

Видео с признанием опубликовали в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

По словам оккупанта, он узнал, что российский «валенок» пристрелил 12-летнего парня. Где именно это произошло и при каких обстоятельствах – неизвестно.

Он живой, а пацана похоронили. 12 лет всего…- говорит пленный “днровец”.

Хочется спросить у россиян: так кто тут нацисты?

Не простим! Отомстим!

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