Пленный “днровец” рассказал, что россияне убили 12-летнего парня

Так, недавно пленный “днровец” рассказал, что российский «ванюшка» застрелил 12-летнего украинца.
Видео с признанием опубликовали в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».
По словам оккупанта, он узнал, что российский «валенок» пристрелил 12-летнего парня. Где именно это произошло и при каких обстоятельствах – неизвестно.
Он живой, а пацана похоронили. 12 лет всего…- говорит пленный “днровец”.
Хочется спросить у россиян: так кто тут нацисты?
Не простим! Отомстим!
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