В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

Через месяц мы будем праздновать Новый год, но днепряне уже начали готовиться к грядущим праздникам. В магазинах уже продают елки, украшения, гирлянды, а улицы и общественные заведения постепенно украшаются в новогодние декорации.
Так, журналисты dnepr.info заметили в центре Днепра хрустальные деревья – они находятся на проспекте Дмитрия Яворницкого.
Отметим, вероятнее всего, это такая гирлянда – она привлекает внимание даже днем, когда не светится, а представьте, как будет красиво, когда стемнеет!
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве установят главную елку страны: за чьи средства.
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