В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

К счастью, хрустальными их сделала не непогода!

Через месяц мы будем праздновать Новый год, но днепряне уже начали готовиться к грядущим праздникам. В магазинах уже продают елки, украшения, гирлянды, а улицы и общественные заведения постепенно украшаются в новогодние декорации.

Так, журналисты dnepr.info заметили в центре Днепра хрустальные деревья – они находятся на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Отметим, вероятнее всего, это такая гирлянда – она привлекает внимание даже днем, когда не светится, а представьте, как будет красиво, когда стемнеет!

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве установят главную елку страны: за чьи средства.

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