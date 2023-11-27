Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

Сегодня 19:14
просмотров

К счастью, хрустальными их сделала не непогода!
Новости Днепра про В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

Фото условное.

Через месяц мы будем праздновать Новый год, но днепряне уже начали готовиться к грядущим праздникам. В магазинах уже продают елки, украшения, гирлянды, а улицы и общественные заведения постепенно украшаются в новогодние декорации.

Так, журналисты dnepr.info заметили в центре Днепра хрустальные деревья – они находятся на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Новости Днепра про В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

Отметим, вероятнее всего, это такая гирлянда – она привлекает внимание даже днем, когда не светится, а представьте, как будет красиво, когда стемнеет!

Новости Днепра про В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве установят главную елку страны: за чьи средства.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)Українська Новости Днепра про В центре Днепра появились хрустальные деревья (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Новости Днепра
Сегодня 19:37
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят
Новости Днепра
Сегодня 18:42
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

В Днепре продается барельеф Петровского.

Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал
Новости Днепра
Сегодня 18:06
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал

В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку…

Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:14
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".

Последние новости

Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда
Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Стало известно, сколько ориентировочно "съедает" денег аренда квартиры.

Сегодня 19:37
2
просмотров
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят
В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

В Днепре продается барельеф Петровского.

Сегодня 18:42
3
просмотров
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)
В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)

В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.

Сегодня 18:06
3
просмотров
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал
Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал

В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.

Сегодня 18:06
4
просмотров
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм
В Каменском ногу 21-летнего работника затянуло в работающий механизм

В Каменском на Днепропетровщине травмировался работник.

Сегодня 17:47
2
просмотров
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)
Инопланетные софиты: в Днепре зафиксировали редкое атмосферное явление (ФОТО)

В небе над Днепром был замечен "солнечный столб".

Сегодня 17:14
2
просмотров
Патрульному Егору Звонкову из Днепра продлили меру пресечения: комментарий адвоката
Патрульному Егору Звонкову из Днепра продлили меру пресечения: комментарий адвоката

Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.

Сегодня 16:54
4
просмотров
В поезде Днепр-Киев умер мужчина
В поезде Днепр-Киев умер мужчина

Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.

Сегодня 16:34
4
просмотров
Из детдома в Днепре попала в Голливуд: в новых «Голодных Играх» и «Барби» снялась украинка
Из детдома в Днепре попала в Голливуд: в новых «Голодных Играх» и «Барби» снялась украинка

В новых "Голодных Играх" снялась украинка София Санчес.

Сегодня 16:11
3
просмотров
Смертельная стрельба в Днепре: патрульному изменили меру пресечения
Смертельная стрельба в Днепре: патрульному изменили меру пресечения

29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба: патрульный Егор Звонков смертельно ранил мужчину.

Сегодня 15:49
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх