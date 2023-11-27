В Киеве установят главную елку страны: за чьи средства

В Киеве в этом году установят главную елку страны. По традиции, ее разместят на Софийской площади.

Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января.

Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, из государственного бюджета на установку елки не потратят ни копейки.

Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии, – отметил Кличко.

Также он добавил, что массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не будет.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году в Днепре также планируют установить елку.

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