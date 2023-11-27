Из детдома в Днепре попала в Голливуд: в новых «Голодных Играх» и «Барби» снялась украинка

Актриса сыграла маленькую трибутку на 10-х ежегодных Голодных Играх, которые проходят во вселенной, созданной писательницей Сюзанн Коллинз. Новая часть известной истории «Голодные Игры: баллада о певчих птицах и змеях» вышла в прокат в этом месяце.
Героиня, которую сыграла 14-летняя София Санчес, растрогала многих зрителей. Несмотря на то, что она не была в главной роли, но всем хорошо запомнилась. Как оказалось, София родом из Украины, а в США попала после того, как ее усыновили из детдома в Днепре, где она прожила год. Маленькую Софию, у которой синдром Дауна, покинули родные родители, сообщают СМИ.
Новые родители Дженнифер и Гектор Санчесы живут в Калифорнии. Софию заметили, когда рассматривали фотографии детей-сирот на одном из сайтов. Родители вспоминают, что именно улыбка девочки сразу очаровала их. Самый младший сын супругов тоже имел синдром Дауна, поэтому пара решила удочерить девочку и растить вместе с тремя родными детьми.
На фото Софья с одним из братьев.
Впоследствии девочка стала сниматься в рекламе как модель. Дебютная роль украино-американской актрисы досталась ей в шестилетнем возрасте, когда снялась в телесериале «Подменены при рождении» в 2015 году. После этого она попробовала себя еще в нескольких сериалах.
Наибольшую популярность София получила после того, как стала прототипом первой куклы Барби с синдромом Дауна. В самом фильме актрисы нет, но она засветилась на нескольких премьерах, где сфотографировалась с австралийской актрисой Марго Робби.
«Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях» стал прорывом и большим дебютом для 14-летней актрисы. София полюбилась многим зрителям, хоть и была в кадре недолго, в отличие от других персонажей.
Помимо актерской карьеры Санчес также создает иллюстрации к книгам. Недавно она работала над серией книг о детях с синдромом Дауна под названием You are Enough («Тебя достаточно») и You are Loved («Тебя любят»).
Также юная актриса приобщается ко многим социальным инициативам, экологическим и природоохранным акциям, выходит на различные протесты, в частности, участвовала в масштабной забастовке киноактеров и сценаристов США.
Несмотря на то, что из Украины София уехала очень маленькой, она не забывает свои корни и постоянно напоминает о войне в родной стране в своих соцсетях. Более того, себя называет именно украинской актрисой. В частности, в Instagram, где за ней следит около 35 тысяч подписчиков, она описывает себя так:
«Украинская актриса в «Голодных играх» и «Барби» с синдромом Дауна», — оставила София в шапке профиля, снова добавив смайлики синего и желтого сердец.
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