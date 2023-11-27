У центрі Дніпра з’явилися кришталеві дерева (ФОТО)

Через місяць ми будемо святкувати Новий Рік, але дніпряни вже почали готуватися до прийдешніх свят. У магазинах вже продають ялинки, прикраси, гірлянди тощо, а вулиці та громадські заклади поступово прикрашаються у новорічні декорації.
Так, журналісти dnepr.info помітили у центрі Дніпра кришталеві дерева – вони розміщені на проспекті Дмитра Яворницького.
Зазначимо, найімовірніше, це така гірлянда – вона привертає увагу навіть вдень, коли не світиться, а уявіть, як буде гарно, коли стемніє!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
У Дніпрі продають барельєф Петровського.
У житті бувають ситуації, коли плани раптово змінюються і поїздку…
У Кам'янському на Дніпропетровщині травмувався працівник.
У небі над Дніпром помітили "сонячний стовп".