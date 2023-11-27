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У центрі Дніпра з’явилися кришталеві дерева (ФОТО)

Сьогодні 19:14
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На щастя, кришталевими їх зробила не негода!
Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилися кришталеві дерева (ФОТО)

Фото умовне.

Через місяць ми будемо святкувати Новий Рік, але дніпряни вже почали готуватися до прийдешніх свят. У магазинах вже продають ялинки, прикраси, гірлянди тощо, а вулиці та громадські заклади поступово прикрашаються у новорічні декорації.

Так, журналісти dnepr.info помітили у центрі Дніпра кришталеві дерева – вони розміщені на проспекті Дмитра Яворницького.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилися кришталеві дерева (ФОТО)

Зазначимо, найімовірніше, це така гірлянда – вона привертає увагу навіть вдень, коли не світиться, а уявіть, як буде гарно, коли стемніє!

Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилися кришталеві дерева (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра з'явилися кришталеві дерева (ФОТО)Українська

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