У центрі Дніпра з’явилися кришталеві дерева (ФОТО)

На щастя, кришталевими їх зробила не негода!

Через місяць ми будемо святкувати Новий Рік, але дніпряни вже почали готуватися до прийдешніх свят. У магазинах вже продають ялинки, прикраси, гірлянди тощо, а вулиці та громадські заклади поступово прикрашаються у новорічні декорації.

Так, журналісти dnepr.info помітили у центрі Дніпра кришталеві дерева – вони розміщені на проспекті Дмитра Яворницького.

Зазначимо, найімовірніше, це така гірлянда – вона привертає увагу навіть вдень, коли не світиться, а уявіть, як буде гарно, коли стемніє!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві встановлять головну ялинку країни: за чиї кошти.

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