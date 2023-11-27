В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)

В Днепре продолжают избавляться от деятелей, связанных с россией.

Так, на фасаде здания музея «Литературное Приднепровье», который находится в центре Днепра, был барельеф Пушкина. Его решили прикрыть картиной выдающейся художницы Виктории Тимошенко «Мамай».

Об этом сообщает dnepr.info.

Як заграю, всяк поскаче, а після не один вражий син заплаче, – написано на картине.

Отметим, пока барельеф не могут полностью убрать, ведь это здание считается памятником истории, поэтому для того, чтобы демонтировать изображение поэта, необходимо разрешение.

Справка: Виктория Тимошенко – украинская художница, мастер петриковской росписи из села Хуторское Днепропетровской области. Женщина — член Национального союза мастеров народного искусства Украины.

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