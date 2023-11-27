В Днепре Пушкина на фасаде музея «Литературное Приднепровье» закрыли картиной выдающейся художницы (ФОТО)

Так, на фасаде здания музея «Литературное Приднепровье», который находится в центре Днепра, был барельеф Пушкина. Его решили прикрыть картиной выдающейся художницы Виктории Тимошенко «Мамай».
Об этом сообщает dnepr.info.
Як заграю, всяк поскаче, а після не один вражий син заплаче, – написано на картине.
Отметим, пока барельеф не могут полностью убрать, ведь это здание считается памятником истории, поэтому для того, чтобы демонтировать изображение поэта, необходимо разрешение.
Справка: Виктория Тимошенко – украинская художница, мастер петриковской росписи из села Хуторское Днепропетровской области. Женщина — член Национального союза мастеров народного искусства Украины.
Читайте также:
Автор:
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
Злоумышленнику сообщили о подозрении.
Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.
В жизни бывают ситуации, когда планы внезапно меняются и поездку на поезде, билет на который был куплен заранее, приходится отменять. Тогда, чтобы деньги не пропали, можно и нужно вернуть купленный билет обратно.
Заседание по поводу продления меры пресечения состоялось сегодня.
Предварительно, причина смерти – передозировка наркотическими препаратами.
В новых "Голодных Играх" снялась украинка София Санчес.
Несмотря на то, что на календаре пока еще конец осени в Днепре уже вовсю чувствуется зима. На дорогах снег, а за окном минусовая температура. Но это не повод сидеть дома. В городе и в зимнее время можно найти большое количество…
С 9 декабря начнет курсировать новый поезд в Польшу.
Злоумышленнику сообщили о подозрении.
565 предметов из крымских музеев вернули в Украину.
Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.
Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест отдыха и прогулок у горожан. Он окружен множеством легенд и тайн. Так, согласно местным легендам, на острове в разное время бывали апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга и князь Владимир, а…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!