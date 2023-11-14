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В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Сегодня 17:31
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Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!

Новости Днепра про В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

В последнее время в Днепре сильно подорожали помидоры и огурцы. В среднем стоимость за килограмм этих овощей составляет 80-85 гривен.

Но горожане не тратили времени зря (наверное, что-то знали) и высадили в самом центре Днепра рассаду помидоров.

Кусты этой культуры заметили журналисты dnepr.info на перекрестке улиц Харьковской и Вячеслава Липинского.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

На растении даже есть маленькие помидорчики, но удастся ли днепрянам собрать урожай – большой вопрос, ведь прогнозируют похолодание.

Новости Днепра про В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Новости Днепра про В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра посреди ноября расцвела разноцветная лужайка (ФОТО).

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