На Днепропетровщине неизвестный бросил взрывчатку на чужой двор

Это произошло вечером 13 ноября, сообщают местные телеграм-каналы.
Позже выяснилось, что взрывной предмет на чужой двор швырнул неизвестный преступник. 34-летний хозяин дома не пострадал, но взрыв повредил оконные стекла и фасад здания.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, 13 ноября в Днепре задержали двух братьев, бросивших гранату в местного жителя. Как сообщили в полиции, из-за имущественного конфликта мужчины покушались на жизнь своего знакомого. Злоумышленников ловили во время спецоперации вместе с патрульными и Кордовцами.
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