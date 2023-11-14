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На Днепропетровщине неизвестный бросил взрывчатку на чужой двор

Сегодня 15:22
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В Синельниковском районе возле одного из домов раздался взрыв.
Новости Днепра про На Днепропетровщине неизвестный бросил взрывчатку на чужой двор

фото условное

Это произошло вечером 13 ноября, сообщают местные телеграм-каналы.

Позже выяснилось, что взрывной предмет на чужой двор швырнул неизвестный преступник. 34-летний хозяин дома не пострадал, но взрыв повредил оконные стекла и фасад здания.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 13 ноября в Днепре задержали двух братьев, бросивших гранату в местного жителя. Как сообщили в полиции, из-за имущественного конфликта мужчины покушались на жизнь своего знакомого. Злоумышленников ловили во время спецоперации вместе с патрульными и Кордовцами.

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