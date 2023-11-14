На Днепропетровщине неизвестный бросил взрывчатку на чужой двор

В Синельниковском районе возле одного из домов раздался взрыв.

Это произошло вечером 13 ноября, сообщают местные телеграм-каналы.

Позже выяснилось, что взрывной предмет на чужой двор швырнул неизвестный преступник. 34-летний хозяин дома не пострадал, но взрыв повредил оконные стекла и фасад здания.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 13 ноября в Днепре задержали двух братьев, бросивших гранату в местного жителя. Как сообщили в полиции, из-за имущественного конфликта мужчины покушались на жизнь своего знакомого. Злоумышленников ловили во время спецоперации вместе с патрульными и Кордовцами.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: