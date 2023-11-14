Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

Сьогодні 17:31
просмотров

Цікаво, чи вдасться містянам зібрати врожай?!

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

Останнім часом у Дніпрі сильно здорожчали помідори та огірки. У середньому вартість за кілограм цих овочів складає 80-85 гривень.

Але містяни не витрачали часу дарма (напевно, щось знали) та висадили у самому центрі Дніпра розсаду помідорів.

Кущі цієї культури помітили журналісти dnepr.info на перехресті вулиць Харківська та В’ячеслава Липинського.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

На рослині навіть є маленькі помідорчики, але чи вдасться дніпрянам зібрати врожай – велике питання, адже вже прогнозують похолодання.

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорівУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Третя платіжка за газ для мешканців Дніпра: експерт пояснив за що доплачуватимуть споживачі
Новини Дніпра
Сьогодні 17:47
Третя платіжка за газ для мешканців Дніпра: експерт пояснив за що доплачуватимуть споживачі

В Україні може з'явитися ще одна третя платіжка за газ.

Як передати покази газового лічильника у Дніпрі, якщо немає світла та інтернету 2023: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 17:17
Як передати покази газового лічильника у Дніпрі, якщо немає світла та інтернету 2023: інструкція

Більшість споживачів газу в Дніпрі звикли передавати показники приладу обліку…

Які товари здешевшали та здорожчали у Дніпрі та області за минулий місяць
Новини Дніпра
Сьогодні 16:36
Які товари здешевшали та здорожчали у Дніпрі та області за минулий місяць

Деякі популярні товари знову здорожчали, але є й хороші новини.

Ажурні перила та сходи наче з мережива: де у Дніпрі можна побачити сходи часів Катеринослава (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:05
Ажурні перила та сходи наче з мережива: де у Дніпрі можна побачити сходи часів Катеринослава (ФОТО)

Зануритися у старі часи у Дніпрі можна просто побувавши у…

Наверх