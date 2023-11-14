У центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів

Останнім часом у Дніпрі сильно здорожчали помідори та огірки. У середньому вартість за кілограм цих овочів складає 80-85 гривень.
Але містяни не витрачали часу дарма (напевно, щось знали) та висадили у самому центрі Дніпра розсаду помідорів.
Кущі цієї культури помітили журналісти dnepr.info на перехресті вулиць Харківська та В’ячеслава Липинського.
На рослині навіть є маленькі помідорчики, але чи вдасться дніпрянам зібрати врожай – велике питання, адже вже прогнозують похолодання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред листопада розквітла різнокольорова галявина (ФОТО).
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