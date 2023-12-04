В центре Днепра неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома

Там неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что хулиганы несколько раз выстрелили в воздух, после чего они быстро ушли с места происшествия.
Днепряне сильно испугались и вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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