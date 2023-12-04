У центрі Дніпра невідомі влаштували стрілянину у дворі багатоквартирного будинку

Інцидент стався в суботу, 2 грудня, на вулиці Центральна.

Там невідомі влаштували стрілянину у дворі багатоквартирного будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що хулігани кілька разів вистрілили в повітря, після цього вони швидко пішли з місця події.

Дніпряни неабияк злякалися та викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що внаслідок події ніхто не постраждав. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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