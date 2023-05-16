В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)

В Днепре заметили романтика, который вез куст сирени.

Во вторник, 16 мая, в Днепре был замечен мужчина с огромным букетом сирени.

Судя по фото, опубликованым в сети, мужчина зашел с цветами в вагон 1 трамвая. Горожане предполагают, что пассажир вез сирень своей любимой. Что любопытно, он вырвал не веточку, не две, а целый куст.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании местного ЗАГСа.

Можно ли срывать сирень

С началом сезона цветения сирени многие срывают соцветия и забирают букетики к себе домой. Правда, многие сомневаются в том, можно ли это делать. Впрочем, срывать сирень никто не запрещает, и это можно делать вполне законно.

Есть мнение, что веточки на кустарнике нужно срывать, потому что сирень в следующем году будет цвести пышнее. На самом деле это не так. Срывая веточки, вы травмируете растение, на этом месте образуется рана, куда может попасть инфекция и куст начнет чахнуть.

Если уж очень хочется веточку сирени себе домой, то лучше не срывать, а выбрать куст, где много цветов и срезать секатором те лишние соцветия.

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