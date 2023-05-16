В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)

Во вторник, 16 мая, в Днепре был замечен мужчина с огромным букетом сирени.
Судя по фото, опубликованым в сети, мужчина зашел с цветами в вагон 1 трамвая. Горожане предполагают, что пассажир вез сирень своей любимой. Что любопытно, он вырвал не веточку, не две, а целый куст.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании местного ЗАГСа.
С началом сезона цветения сирени многие срывают соцветия и забирают букетики к себе домой. Правда, многие сомневаются в том, можно ли это делать. Впрочем, срывать сирень никто не запрещает, и это можно делать вполне законно.
Есть мнение, что веточки на кустарнике нужно срывать, потому что сирень в следующем году будет цвести пышнее. На самом деле это не так. Срывая веточки, вы травмируете растение, на этом месте образуется рана, куда может попасть инфекция и куст начнет чахнуть.
Если уж очень хочется веточку сирени себе домой, то лучше не срывать, а выбрать куст, где много цветов и срезать секатором те лишние соцветия.
Читайте также:
Автор:
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у…
Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл,…
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял…
В Днепр переедет "Модуль временности".
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.
Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям.
В Днепре ушел из жизни известный ученый.
В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.
Левый берег застрял в пробках.
В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.
В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!