Помстились: у Новомосковську невідомі “розбили” серця на будівлі РАЦСУ

“А може комусь сподобалось, вирішив у себе дома повісити. Але все ж таки це більш всього, якийсь чи група безмозглих хробаків полюбляють робити шкоду де тільки можливо. Ось і тому потрібно вішати камери по всьому місту, щоб знаходити паскудників”, – пише містянка Світлана.