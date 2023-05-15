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  • Помстились: у Новомосковську невідомі “розбили” серця на будівлі РАЦСУ

Помстились: у Новомосковську невідомі “розбили” серця на будівлі РАЦСУ

Сьогодні 15:58
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У когось був невдалий шлюб.

Новости Днепра про Помстились: у Новомосковську невідомі

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині невідомі намагалися відірвати декоративні серця, які прикрашали будівлю місцевого РАЦСУ. Зухвалий вандалізм прокоментував міський голова Сергій Рєзнік на своїй Facebook-сторінці. 

Судячи з фото, затія не вдалася і серця залишилися на місці, але одне із сердець “розбилося”. Мер припустив, що це була така помста за невдалий шлюб. 

Можливо хтось уклав невдалий шлюб в цій будівлі, і тепер це його “помста”? Не знаю, як це коментувати, чесно. Дикуни, – пише Рєзнік. 
У коментарях містяни припускають, що хтось захотів собі такий декор додому. 
 
“А може комусь сподобалось, вирішив у себе дома повісити. Але все ж таки це більш всього, якийсь чи група безмозглих хробаків полюбляють робити шкоду де тільки можливо. Ось і тому потрібно вішати камери по всьому місту, щоб знаходити паскудників”, – пише містянка Світлана. 
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у ботсаду ДНУ невідомі відірвали голову оленю та витоптали квіти. Співробітники жаліються на збитки, які їм завдали відвідувачі. 
 

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Новости Днепра про Помстились: у Новомосковську невідомі Українська

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