Помстились: у Новомосковську невідомі “розбили” серця на будівлі РАЦСУ

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині невідомі намагалися відірвати декоративні серця, які прикрашали будівлю місцевого РАЦСУ. Зухвалий вандалізм прокоментував міський голова Сергій Рєзнік на своїй Facebook-сторінці.
Судячи з фото, затія не вдалася і серця залишилися на місці, але одне із сердець “розбилося”. Мер припустив, що це була така помста за невдалий шлюб.
Можливо хтось уклав невдалий шлюб в цій будівлі, і тепер це його “помста”? Не знаю, як це коментувати, чесно. Дикуни, – пише Рєзнік.
“А може комусь сподобалось, вирішив у себе дома повісити. Але все ж таки це більш всього, якийсь чи група безмозглих хробаків полюбляють робити шкоду де тільки можливо. Ось і тому потрібно вішати камери по всьому місту, щоб знаходити паскудників”, – пише містянка Світлана.
Читайте також:
Автор:
Учора вдень на лінію "102" зателефонувала жінка.
У Дніпропетровській області поліцейські викрили 62-річного мешканця Нікополя, який агітував…
У Новомосковську господар без поліціянтів затримав крадія.
Сьогодні у Дніпрі з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік.