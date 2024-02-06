В скольких школах Днепра появились офицеры безопасности и как к этому относятся родители

С конца января в 20 школах Днепра работают офицеры безопасности.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В каких именно учебных заведениях внедрили этот проект, не отмечается, но известно, что школы выбирали в Министерстве образования и науки и Министерстве внутренних дел.

Это все в рамках проекта «Служба образовательной безопасности». В настоящее время 20 школ города принимают участие во внедрении этого пилотного проекта. Продлится он до конца учебного года. Школы определены Министерством образования и науки Украины и Национальной полицией, — рассказала Татьяна Бычкова, начальник отдела безопасности жизнедеятельности и социальной защиты управления образования департамента гуманитарной политики горсовета.

Отметим, к полномочиям школьного офицера безопасности входит: обеспечение пропускного режима, чтобы посторонние не попали на территорию заведения; осмотр помещений учебного заведения и прилегающей территории на наличие подозрительных предметов, взрывчатки или непонятных веществ; сопровождение школьников в укрытие во время воздушной тревоги; предотвращение правонарушений; проведение уроков безопасности для учеников и т.д.

Родители днепровских школьников поддерживают такой проект.

Очень хорошая практика, ведь я – за безопасность ребенка в школе. Сын рассказывал о том, что работает полицейский. Что проводят уроки-разъяснения. Мы с семьей за такой проект, – рассказал Николай Махинько, отец первоклассника.

Заметим, всего на Днепропетровщине в 109 учебных заведениях теперь будут дежурить полицейские.

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