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  • У скількох школах Дніпра з’явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батьки

У скількох школах Дніпра з’явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батьки

Сьогодні 18:13
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З кінця січня у 20 школах Дніпра працюють офіцери безпеки.

Новости Днепра про У скількох школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батьки

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

В яких саме навчальних закладах впровадили цей проєкт, не зазначається, але відомо, що школи обирали в Міністерстві освіти і науки та Міністерстві внутрішніх справ.

Це все у рамках проєкту «Служба освітньої безпеки». Нині 20 шкіл міста беруть участь у впровадженні цього пілотного проєкту. Триватиме він до кінця навчального року. Школи визначено Міністерством освіти і науки України та Національною поліцією, — розповіла Тетяна Бичкова, начальниця відділу безпеки життєдіяльності та соціального захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради.

Новости Днепра про У скількох школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батьки

Зазначимо, до повноважень шкільного офіцера безпеки входить: забезпечення пропускного режиму, щоб сторонні не потрапили на територію закладу; огляд приміщень закладу освіти та прилеглої території на наявність підозрілих предметів, вибухівки або незрозумілих речовин; супровід школярів до укриття під час повітряної тривоги; запобігання правопорушенням; проведення уроків безпеки для учнів тощо.

Батьки дніпровських школярів підтримують такий проєкт.

Дуже хороша практика, адже я – за безпеку дитини у школі. Син розповідав про те, що працює поліцейський. Що проводять уроки-роз’яснення. Ми з родиною за такий проєкт, — розповів Микола Махинько, батько першокласника.

Новости Днепра про У скількох школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батьки

Зауважимо, всього на Дніпропетровщині у 109 навчальних закладах відтепер будуть чергувати поліцейські.

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Новости Днепра про У скількох школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батькиУкраїнська Новости Днепра про У скількох школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки та як до цього ставляться батькиРусский

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